“Insetti in tour”: 60 foto in mostra a Cassano Magnago nelle sale di Villa Oliva

Le sale di Villa Oliva, il municipio di Cassano Magnago, ospiteranno da domenica 19 luglio la prima tappa della mostra fotografica “Insetti in tour”, raccolta di 60 suggestivi scatti del fotografo naturalista Gianluigi Forin, che hanno per tema soprattutto le caratteristiche uniche degli insetti volanti.

L’idea di una rassegna itinerante su questo tema è promossa dallo staff del Safari Park Lago Maggiore che ha sede a Pombia, e punta a far conoscere in modo più approfondito il mondo che ci circonda, anche per rispettare e proteggere ogni creatura vivente a partire dalle più piccole.

La mostra di Cassano Magnago – si accede da via Volta 16 – sarà aperta dalle 11 alle 19 per due domeniche, il 19 e il 26 luglio. Nella prima giornata, al Ritrovo La Perla interno al Parco della Magana, è previsto anche un talk show condotto da Sarah Zambon, direttore delle reti televisive del gruppo TeleNBC. All’incontro parteciperanno anche esperti del settore come la biologa nutrizionista Erika Vecchio che illustrerà al pubblico le potenzialità dell’inserimento degli insetti nell’alimentazione umana del futuro, confrontandole con i regimi dietetici vegetariani e vegani. Un altro ospite sarà un veterinario/entomologo che parlerà del ruolo fondamentale svolto dagli insetti nell’ecosistema e della globalizzazione che favorisce la proliferazione anche nelle nostre zone di specie infestanti non autoctone; il responsabile comunicazione di Safari Park, Luca Torno, parlerà infine del ruolo dei parchi zoologici nella conservazione delle specie a rischio.

Dopo la tappa cassanese, la mostra “Insetti in tour” farà tappa a Pombia (allo spazio espositivo del Risto Safari interno al Safari Park) per tutto il mese di agosto (da sabato 1 a domenica 30) mentre da sabato 12 a sabato 26 settembre verrà allestita al Centro Ottico Hevoq di Busto Arsizio.