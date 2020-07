Iris Accoglienza riprende le attività. Ma non ha mai lasciato solo nessuno

Da qualche giorno nei locali di Iris Accoglienza all’Aloisianum di Gallarate sono riprese le attività in presenza del Centro Socio Educativo per disabili adulti Padre Alfredo Imperatori s.j., secondo i principi generali di sicurezza, gradualità e modularità alla base delle linee guida contenute nella DGR 3183 del 26.05.2020 e nelle successive Linee Operative Territoriali del 05.06.2020.

«Nei mesi scorsi nessuno è stato lasciato solo grazie al lavoro portato avanti da remoto dagli educatori del CSE coordinatri dalla Responsabile dott.ssa Carla Zoia. Sono stati attivati servizi socio-educativi a distanza, attraverso contatti telefonici, strumenti di videoconferenza, videotutorial, ed altro ancora, fornendo sia servizi individuali in base alle singole necessità degli utenti, sia di gruppo, per sette giorni su sette».

Molte sono state le proposte attraverso canali social come whatsapp, skype, facebook grazie alle quali è stato possibile fare «attività insieme anche se a distanza. Gli operatori hanno infatti garantito due appuntamenti quotidiani sulla piattaforma skype e condiviso nei gruppi video tutorial di cucina, scienza, riciclo e attività creative; hanno proposto letture e giochi stimolando la socializzazione, la condivisione e il confronto e offrendo alle famiglie supporto e occasioni di svago».

«Lo sforzo messo in atto è stato volto a garantire un sostegno concreto alle famiglie, sia per affrontare i quotidiani problemi inerenti alle fragilità degli utenti disabili, sia per gestire lo stress derivante dalla preoccupazione relativa alla situazione sanitaria, proseguendo l’attività educativa e creando occasioni di alleggerimento e socializzazione, mettendo a disposizione le nostre competenze e capacità».

«Le attività in presenza, anche se in piccoli gruppi e con orario ridotto per garantire sicurezza, distanziamento e igienizzazione dei locali, hanno permesso di ritrovarsi e riscoprire il piacere di stare insieme. Continuano anche gli appuntamenti da remoto per il resto della giornata e i momenti di condivisione con le famiglie».

In ottica di ripartenza lo scorso lunedì 29 giugno si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Iris Accoglienza per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Sono stati confermati il dott. Pietro Zoia, presidente, la sig.ra Giovanna Caldiroli, vicepresidente e l’ingegner Edoardo Guenzani, già membri del CdA uscente. A loro si sono aggiunti la sig.ra Silvana Josefina Incollà e il sig. Claudio Brombara.