Istituita la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: sarà il 18 marzo

Il 18 marzo scorso, l’Italia intera seguì la drammatica processione dei camion militari che trasportavano i feretri fuori da Berg. Le immagini furono un duro colpo per gli italiani e in particolare per i cittadini di Bergamo che stavano vivendo un dramma inimmaginabile.

Oggi, la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge per istituire la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Covid 19.

La ricorrenza cadrà proprio il 18 marzo: « Il 18 Marzo sarà la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid – ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza – È bello che la legge che la istituisce sia stata approvata all’unanimità alla Camera.

Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione così drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi».

In occasione della ricorrenza, le scuole promuoveranno momenti di studio e di formazione; i comuni e le istituzioni organizzeranno eventi di informazione e di riflessione. I lavoratori potranno devolvere un’ora della propria retribuzione al fondo per il finanziamento degli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.