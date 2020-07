Ivan Javorcic resta alla Pro Patria, ancora un anno per entrare nella storia del club

114 panchine in biancoblu, una Promozione dalla D alla C, uno Scudetto di Serie D, due Campionati di Serie C, un Play Off di Serie C. Non bastano questi numeri a descrivere cosa è stato fino ad oggi Ivan Javorcic per la Pro Patria perchè c’è molto di più: un rapporto perfetto con la tifoseria, con la società e con i giocatori.

Questo rapporto perfetto, comunica l’Aurora Pro Patria 1919, continuerà ancora il prossimo anno. È stato trovato, infatti, l’accordo con l’allenatore della Prima Squadra per la Stagione 2020 – 2021. Spente le sirene provenienti dalla serie B, un segno di grande affetto e stima reciproca che conferma la bontà del progetto della presidentessa Patrizia Testa e soci. Con la stagione che arriva l’allenatore tigrotto potrebbe entrare nella storia del club come mister con più panchine consecutive a Busto Arsizio.

«Il condottiero tigrotto è pronto a radunare le sue truppe. #PROibitomollare Mister!» – è il messaggio che la società manda al guerreiero numero uno dei biancoblù. Lo stesso messaggio che hanno mandato alcuni suoi pupilli che hanno rinnovato con la società bustocca come il bomber “Beppegol” Le Noci, Giovanni Fietta e il veterano Riccardo Colombo. Saluta via Cà Bianca, infine, Pedone che si accasa a Piacenza.