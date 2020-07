JazzAltro apre con i Fanfara Station nel giardino di Villa Restelli

Per tutti gli appassionati di musica Jazz c’è un appuntamento che fa per voi a Villa Restelli di Olgiate Olona: JAZZaltro 2020 apre a con i Fanfara Station. Il concerto si terrà sabato 4 luglio, ore 21 nel giardino della splendida dimora in via Franco Restelli 20. I Fanfara station propongono un mix di Jazz, elettronica e folklore che unisce Tunisia, Stati Uniti e Italia.

Marzouk Mejri voce, percussioni, Tunisian winds, loops, Charles Ferris trumpet, trombone, loops e Ghiaccioli e Branzini electronics and programming. La band fonde la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica e i ritmi e i canti del Maghreb. Tre musicisti e due loop station usate per sovraincidere le tracce e manipolare i suoni acustici ed elettronici.

Il trio celebra l’epopea delle culture musicali della diaspora africana e dei flussi che da sempre uniscono il medio oriente al Maghreb, all’Europa e alle Americhe. Gli strumenti che si uniscono alla voce di Marzouk sono tantissimi: le percussioni scascika, tar, bendir, darbuka e tabla che si intrecciano con la tromba, il trombone, il clarinetto e i tre fiati tunisini: nay, mizued e ocra.

Parallelamente al lavoro di musicista Marzouk Meirj è leader di un presidio Slow Food in Tebourba, Tunisia dove aiuta a sostenere un tradizionale cous cous di grano antico lavorato a mano. Durante la serata avremo gli amici della condotta Slow Food Valle Olona che, assieme al cantante Marzouk, ci racconteranno in breve cos’è un presidio Slow Food e come funziona.

Come ogni anno JazzAltro sarà ospite dei ragazzi della Comunità Efraim che accoglieranno band e pubblico dalle ore 20.30, nel bellissimo prato della villa, sotto il cielo stellato. Non mancherà birra fresca e gelato artigianale della Gelateria Le Piscine.

INGRESSO 10€ – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

in caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cinema Teatro Area 101 in via Bellotti 22

Per PRENOTARE inviare email a management@abeatrecords.com o clicca il pulsante qui sotto.