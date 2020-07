La delegazione di Varese in piazza a Napoli per la vertenza Whirlpool

Sono di nuovo in strada gli operai della Whirlpool di Napoli. Insieme a loro anche le delegazioni di Fiom, Fim e Uilm di Varese, e quelle di tutte le regioni dov’è presente la multinazionale americana, per manifestare contro la chiusura dello stabilimento partenopeo e il mancato riconoscimento da parte di Whirlpool del piano industriale sottoscritto nel 2018.

Alla manifestazione di Napoli è presente la rsu dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno: Chiara Cola (Uilm Uil), Matteo Berardi (Fiom Cgil) e Tiziano Franceschetti (Fim Cisl dei Laghi). Con loro il coordinatore nazionale Whirlpool della Fim Cisl, Paolo Carini, e il segretario Alta Lombardia della Uilm Fabio Dell’Angelo.

Galleria fotografica Manifestazione Whirlpool a Napoli 4 di 12

Tra i lavoratori Whirlpool c’è un sentimento di incertezza sul futuro della presenza del colosso del bianco in Italia. «Oggi è una giornata speciale – commenta Paolo Carini – Se qualcuno pensava che ci saremmo sciolti come neve al sole o consumati come una candela si sbagliava. Oggi a Napoli i lavoratori Whirlpool di Lombardia, Toscana, Marche e Campania sono qui per difendere l’industria. La vertenza Whirlpool deve preservare quell’idea di paese che proprio sull’industria costruì il suo futuro negli anni ‘50. I sindacati non devono essere lasciati soli a difendere l’articolo 1 della Costituzione. Napoli deve rappresentare il riscatto di una politica industriale importante per tutto il paese e il Presidente Conte deve esserne consapevole. Non ci arrenderemo mai al declino industriale a cui questa nostra Italia sembra destinata».