La festa del Patrono di Gallarate: una giornata ricca di eventi

È la festa del patrono della città. Sabato 25 luglio Gallarate festeggia San Cristoforo, morto martire nel 250 in Licia, oggi in Turchia.

L’appuntamento

Si parte alle 11 con la tradizionale Santa Messa solenne nella Basilica di Santa Maria Assunta, concelebrata dai sacerdoti della città. Durante la Messa si rinnoverà l’offerta dei ceri da parte dell’amministrazione comunale.

Alle 20:45 sempre in Basilica si terrà la Preghiera dei Vesperi e, dalle 21, la Benedizione alla città dal sagrato della chiesa.

Dalle 21:30 le celebrazioni si spostano nel cortile del Broletto di via Cavour, con il concerto dei Five for Brass, un quintetto composto dalle trombe Alessio la Chioma e Roberto Maffeis, dal corno Rosanna Allieri, dal trombone Alessandro Brignoli e dalla tuba Mauro Cadei. Per il concerto sono previsti 200 posti solo su prenotazione al numero 0331 774968, o sulla mail proloco.gallarate@libero.it