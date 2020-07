La Guardia di Finanza entra in Regione Lombardia per la questione dei camici forniti da Dama

I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su delega della Procura, si sono presentati in Regione Lombardia per acquisire la documentazione relativa ai contratti di fornitura di camici durante l’emergenza Covid da parte della Dama spa, la società varesina di cui la moglie del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana detiene una quota e che è

gestita dal cognato.

La questione era stata sollevata in una puntata di Report, anticipata da il Fatto Quotidiano, entrambi querelati da Fontana. La società aveva inoltre dichiarato che non si trattava di un contratto di fornitura ma una donazione, e che la fattura relativa era stata emessa per errore.

Con l’entrata della Guardia di Finanza negli uffici della Regione ora però prende il via una formale indagine per turbativa d’asta a carico di ignoti: è coordinata dai pm milanesi Luigi Furno e Paolo Filippini e dall’aggiunto Maurizio Romanelli.