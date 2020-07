“Per la Lega del varesotto la Ferrovia della Valmorea rimane una priorità”

All’indomani della bocciatura dell’emendamento presentato dal Pd Samuele Astuti in Consiglio regionale sull’ammodernamento della Ferrovia della Valmorea la Segreteria Provinciale della Lega della provincia di Varese precisa che il progetto “continua ad essere un obiettivo strategico ed ambizioso per tutto il territorio della Valle Olona, sostenuto da molti Sindaci di diversi schieramenti politici”.

Sulla mancata approvazione dell’emendamento il commissario Matteo Bianchi spiega: “È evidente come un progetto così impegnativo dal punto di vista economico, non possa essere ricondotto ad un singolo provvedimento di copertura o abbandonato laddove ci siano esigenze differenti dettate dall’emergenza. Si auspica quindi che ci possa essere un coinvolgimento anche del Governo nella prossima Legge di Stabilità, in aiuto per coprire i costi dell’investimento e ci si appella a tutte le forze politiche affinché tale progetto sia trasversale e indipendente dalla paternità dei proponenti, in quanto da molti anni si discute e sviluppano proposte sull’asse della ferrovia.”