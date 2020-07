La Lega torna in piazza a Fagnano Olona: “Aperitivo con amministrazione e big della politica”

La sezione fagnanese della Lega dopo il periodo di lockdown per l’emergenza Covid-19 comunica la ripresa delle proprie attività politiche. Un primo momento in cui si è riallacciato il contatto con i propri sostenitori è già avvenuto Sabato 4 luglio in occasione della raccolta firme in merito allo stop alla sanatoria per i clandestini, allo stop cartelle Equitalia e allo stop vitalizi.

Riscontrando una sentita e numerosa partecipazione, da parte dei fagnanesi, si è deciso di organizzare un momento d’incontro e informazione con la presenza degli amministratori locali coadiuvati da esponenti di spicco della realtà leghista sia a livello regionale e sia a livello provinciale, senza escludere la possibilità di ospitare un paio di esponenti parlamentari.

L’incontro si terrà in Piazza Alfredo di Dio il 18 luglio alle 18:00. L’occasione politica sarà accompagnata da un aperitivo, dalla possibilità di sottoscrivere le petizioni in atto e dal nuovo tesseramento, il tutto con un occhio di riguardo alla ripresa post pandemia.