La Lombardia acquista 2,4 milioni di vaccini contro l’influenza

Il timore che la stagione influenzale arrivasse senza i vaccini era reale. La Lombardia, complice un disguido, era arrivata per ultima a ordinare i quantitativi di vaccino contro la prossima influenza.

L’assessore al Welfare Giulio Gallera rassicura tutti: « Nessun allarme, all’avvio della campagna contro l’influenza, Regione Lombardia avrà a disposizione 2,4 milioni di vaccini, l’80% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni di dosi eseguite)».

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’andamento della precedente campagna vaccinale: appena il 16,7% degli italiani ha scelto di vaccinarsi contro l’influenza con la quota del 54,6% tra gli over 65 cioè una delle categorie a rischio. Un dato che segna un leggero aumento, lo 0,9%, ma ben lontano dagli obiettivi minimi che è del 75% per la popolazione più anziana. Lo scorso inverno, sono stati 7,6 milioni gli italiani che sono stati colpiti dal virus stagionale.

«Abbiamo individuato, grazie alla nostra Centrale acquisti regionale – ha specificato l’assessore Gallera – i migliori prodotti presenti sul mercato mondiale che offriremo gratuitamente agli over 65, ai bambini fino a 6 anni, alle categorie professionali più a rischio, ai medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari».

«In particolare – sottolinea Gallera – per i bambini fino ai 6 anni un nuovissimo vaccino spray, senza quindi il trauma della puntura, che in altre parti del mondo viene utilizzato con ottimi risultati. Per gli over 65 sono stati acquistati, fra gli altri, 800 mila vaccini tetravalenti (prima Regione in Italia) e per i cittadini over 65 più fragili (penso ad esempio agli ospiti delle RSA) oltre 150 mila dosi di una tipologia di vaccino ad alto dosaggio».

Le procedure di acquisto concluse hanno già assicurato la fornitura di 1.888.000 vaccini.

E’ in corso la gara (scade domani, venerdì 31 luglio) per l’acquisizione di 500.000 dosi del vaccino spray antinfluenzale per i bambini.

«La campagna vaccinale partirà, come ogni anno, la seconda metà del mese di ottobre – conclude Gallera – in modo da garantire una copertura adeguata alla popolazione fino al successivo mese di marzo, considerando che il picco influenzale è previsto dopo la metà di gennaio. Una massiccia copertura vaccinale sarà importante anche per una tempestiva diagnosi del Coronavirus al manifestarsi di sintomi simil influenzali».

La distribuzione ai medici e ai pediatri di famiglia avverrà anche quest’anno attraverso la rete delle farmacie lombarde.