La lotta alla mafia sul palco a Mercallo per ricordare Borsellino e padre Pino Puglisi

Mercallo ricorda la strage di via D’Amelio con uno spettacolo di Christian Di Domenico ispirato alla storia di padre Pino Puglisi. A 28 anni dall’attentato mafioso in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, sabato 18 luglio alle 21:00 l’attore interpreterà “U parrinu – la mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia” all’oratorio di Mercallo in via Prandoni.

Lo spettacolo sarà gratuito, offerto dall’amministrazione comunale in occasione della festa patronale di Mercallo. Non si dovrà prenotare, ma sarà necessario rispettare le misure sanitarie e di distanziamento necessarie per ridurre il rischio della diffusione del Covid-19. Sarà obbligatorio indossare la mascherina e le sedie per il pubblico saranno posizionate a distanza adeguata.

La lotta alla mafia per padre Pino Puglisi non passava dal ricondurre alla legalità chi già era coinvolto nelle cosche, ma sull’impedire che i più giovani vi entrassero. Per lui il nemico da distruggere era soprattutto il modello del mafioso, spesso visto dai ragazzini come un idolo da rispettare e imitare. Come sacerdote e come insegnante, nel corso degli anni padre Pino Puglisi riuscì a strappare molti ragazzi dalla strada e insegnò loro che il rispetto, quello vero, si ottiene nella legalità attraverso le proprie idee e i propri valori. Un impegno che padre Pino Puglisi pagò con la vita. Il 15 settembre 1993, il giorno del suo 56° compleanno, Puglisi fu ucciso con un colpo di pistola alla nuca di fronte al portone di casa sua per ordine di due capimafia, entrambi poi arrestati e condannati all’ergastolo.

Lo spettacolo di Christian Di Domenico ripercorre la storia di padre Pino Puglisi vista attraverso gli occhi dell’attore. La prima edizione di questo spettacolo andò in scena il 22 maggio 2013 nella chiesa del quartiere di Brancaccio, a Palermo. Tre giorni dopo, padre Pino Puglisi fu proclamato beato come stabilito dal papa Benedetto XVI.