La maestosa farfalla trovata dai ragazzi del campus di Sesto Calende

Un’inaspettata quanto piacevole sorpresa, quella di ieri, mercoledì 15 luglio, al Campus estivo di Sesto Calende dove un gruppo di ragazzi si è imbattuto in una rara farfalla: un bombice dell’ailanto, con un’apertura alare di circa 15 centimetri, che ha catturato l’attenzione dei bambini, corsi subito a chiamare gli animatori dopo la singolare “scoperta”.

«Stavamo giocando a calcio allo Sporting di Lisanza – spiegano Max e Fabian che hanno trovato il bombice, una tra le specie di farfalle più grosse al mondo -, quando la palla è uscita in calcio d’angolo e mente la riprendevamo abbiamo visto questa farfalla gigante. Abbiamo chiamato gli animatori che sono venuti a controllare e ci hanno spiegato che non era un insetto pericoloso. Poi lo hanno preso in mano per metterlo in salvo dalle pallonate. Abbiamo sfruttato l’occasione per vederla da vicino Non capita tutti i giorni di vedere una farfalla così grande».

Originaria dall’asia, la singolare farfalla, il cui nome scientifico è Samia Cynthia, è volata poi posandosi sul ginocchio di Giulio che, emozionato, racconta come il grande lepidottero “sembrasse ancora debilitato”: «L’abbiamo messa su di un albero, dopo pranzo siamo andati a vederla ed era ancora lì ferma. Si vede che era stanca».