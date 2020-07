La Openjobmetis è al lavoro, primo allenamento a porte chiuse

È iniziata nella maniera più inconsueta di sempre la stagione della Pallacanestro Varese: la squadra biancorossa si è di fatto radunata alla Enerxenia Arena di Masnago ma lo ha fatto in modo forzatamente “carbonaro” – porte rigorosamente chiuse e nessuna presenza esterna al club – a causa delle stringenti norme anti-covid che le squadre di Serie A devono rispettare senza deroghe.

I giocatori della Openjobmetis sono quindi giunti in città nei giorni scorsi per effettuare le visite mediche del caso, qualcuno ha lavorato in maniera individuale e infine oggi – mercoledì 29 luglio – la squadra si è allenata al completo sotto l’antica volta del palazzetto. Tutti presenti i nuovi biancorossi, con la sola eccezione di Toney Douglas, il quale d’altro canto non ha ancora firmato il contratto.

Tutto però come previsto: la guardia americana ha avvisato in anticipo della sua assenza fino ad agosto inoltrato (potrebbe tornare intorno al 10), ma la trattativa è considerata conclusa e non preoccupa la società. Regolarmente arrivati invece gli altri giocatori: sia gli italiani – stavolta molto numerosi – sia gli stranieri hanno raggiunto la Città Giardino. In questo senso Varese è favorita rispetto ad altre squadre, perché sia Scola sia Morse vivono già in Italia mentre gli altri uomini provenienti dall’estero (Strautins, Jakovics e Andersson) provengono comunque dai Paesi del Nord per i quali non ci sono particolari restrizioni in questo momento. Di fatto, il solo Douglas dovrà valicare l’Oceano Atlantico e dovrà comunque fare una trafila burocratica ridotta visto che era già stato tesserato (pur senza giocare) a fine febbraio in sostituzione di Clark.

La Openjobmetis quindi, per il momento, non si sposterà da Varese e proseguirà il lavoro collettivo a Masnago: Ferrero e compagni saranno anzitutto affidati al preparatore atletico Silvio Barnaba (confermato rispetto alla stagione scorsa) per la parte atletica in attesa che il pallone venga utilizzato con maggiore continuità dai biancorossi.