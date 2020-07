La Pro loco di Cuasso al Monte rinnova il direttivo, Pino Caprino è il nuovo presidente

Nuovo presidente e nuovo direttivo per la Pro loco di Cuasso, che lo scorso 2 luglio ha riunito l’assemblea al Nuovo teatro.

I soci della Pro loco hanno approvato il bilancio 2019, mentre per il preventivo 2020 si è deciso di aspettare il mese di ottobre, dal momento che lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid ha costretto a sospendere eventi e manifestazioni.

Due le nuove presenze nel direttivo, Alfio Mangiameli e Cristian Ortobelli.

Il nuovo presidente del sodalizio è Pino Caprino, mentre nel ruolo di vicepresidente è stata nominata Simona Molteni. La segretaria è Cristina Settipani.

I consiglieri sono Diego Rossi, Daniela Pedoja, Roberto Tamiazzo, Marco Cavaleri, Mauro Ondoso, Cristian Ortobelli e Alfio Mangiameli.

«A causa dell’emergenza Covid siamo fermi con una serie di eventi che erano in programma – spiega il neopresidente Pino Caprino – Come la seconda edizione di Locus Cuvaxi che doveva svolgersi proprio in questi giorni. Stiamo valutando di proporla più avanti, in autunno se ci saranno le condizioni».

Per essere sempre informati su eventi e iniziative della Pro loco di Cuasso al Monte potete seguire la pagina Facebook dell’associazione

(Nella foto il castello di Cuasso, uno dei simboli del paese)