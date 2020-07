Per la Pro Patria inizia una nuova stagione. Rinnovo per Riccardo Colombo

Oggi, 1 luglio, in una annata normale, sarebbe il primo giorno di una nuova stagione. Invece in questo anno segnato dal Coronavirus i verdetti in Serie C non sono ancora stati decisi e molte gare devono ancora essere giocate.

Chi guarda avanti e si proietta nella nuova stagione sportiva è la Pro Patria che, declinata la possibilità di partecipare ai playoff, tornerà a giocare solo con il via del nuovo campionato.

Uno dei punti fermi della prossima versione della Pro Patria, in campo ma anche nello spogliatoio, sarà ancora Riccardo Colombo, che ha rinnovato l’accordo con la società di via Ca’ Bianca fino al 2021.

In attesa di sapere se proseguirà anche il matrimonio tra i colori biancoblu e mister Ivan Javorcic, snodo non da poco per il futuro della Pro Patria dopo quattro stagioni con il croato in panchina, la società ha lanciato un nuovo hashtag: #PROibitomollare.

Questo il primo comunicato della Pro Patria: