La Regione stanzia 2 milioni a Gallarate per il sottopasso al posto del passaggio a livello di Crenna

La seduta del Consiglio regionale lombardo dedicata all’approvazione dell’assestamento di bilancio approva anche un emendamento, a firma della vicepresidente Francesca Brianza, che dà il via libera al finanziamento di un’opera importante per Gallarate.

Si tratta del finanziamento per la realizzazione del nuovo collegamento stradale sul comune di Gallarate che prevede un sottopasso alla linea ferroviaria Gallarate – Luino per un importo di 1,95 milioni di euro.

L’opera prevista è sostanzialmente un sottopasso tra le vie Bolivia e la via Valle Nuova.

(Nella foto: in basso via Bolivia (la strada “prolungamento” di via Carlo Noè), in alto via Valle Nuova sotto la collina di Crenna. Sulla sinistra il passaggio a livello, che rimarrebbe)