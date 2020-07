La RSA Bernacchi non ha più pazienti Covid e accoglie nuovi ospiti

Torna lentamente alla normalità la situazione all’interino della RSA Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate.

Nell’ultimo bollettino medico rilasciato ai famigliari, il direttore sanitario Stefano Cambria annuncia che non ci sono più casi positivi per Covid 19 tra gli ospiti controllati attraverso i tamponi la scorsa settimana: « Rimane solo un ospite che ha il penultimo tampone negativo e l’ultimo dubbio – spiega il medico – attendiamo i due tamponi consecutivamente negativi per dichiararlo guarito a tutti gli effetti».

In questi difficili mesi, gli ospiti contagiati sono stati in tutto 38, su una popolazione globale di 85 persone. Dodici sono state le vittime del coronavirus.

Superato il momento difficile, quindi, la residenza torna alla sua attività: « Ieri abbiamo accolto il primo ospite nuovo, seguendo tutte le indicazioni emanate dalla Regione, contenute nella DGR 3226 del 9 Giugno 2020 – spiega il direttore sanitario – Proseguiremo con l’accoglienza dei nuovi ospiti, secondo le tempistiche stabilite, nelle prossime settimane».

Rimangono sempre sospese le visite dei familiari all’interno dei reparti in base alle indicazioni regionali: gli incontri avvengono in giardino o negli spazi protetti al piano terra, rispettando il distanziamento.

« Lentamente stiamo cercando di tornare alla normalità: da lunedì sono riprese le attività in palestra da parte dei fisioterapisti e analoga indicazione è stata data al servizio di Animazione. Tutte le attività di accoglienza e di assistenza, così come quelle di sorveglianza sugli ospiti e gli operatori, ed i percorsi all’interno della struttura, sono state indicate nel “Piano Organizzativo Gestionale” redatto dall’Unità di Crisi ed inviato all’inizio della settimana all’ATS Insubria».