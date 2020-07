La salita del Campo dei Fiori percorsa 16 volte in bici a scopo benefico

“Assault to Freedom” è un gruppo di ciclisti non convenzionali uniti da una passione smodata per la bicicletta, in sella alla quale percorrono centinaia di chilometri cercando di superarsi ogni volta, raggiungendo cime e paesaggi incredibili e irraggiungibili su qualsiasi altro mezzo. La prima e ambiziosa avventura del 2020 vedrà 10 ciclisti, capitanati da Stefano La Mastra, scalare per 16 volte la salita del Campo dei Fiori di Varese.

L’impresa si svolgerà tra venerdì 24 e sabato 25 luglio 2020 e prevede l’ascesa della salita varesina (8 km di salita per 615 metri di dislivello) per un totale di 16 volte fino a coprire il dislivello complessivo di 10.000 metri, dando così vita ad un’avventura di 24 ore consecutive. I ragazzi partiranno venerdì 24 luglio alle 20.30 dalla salita regina di Varese: il Campo dei Fiori che, con le sue cime, domina le Prealpi Varesine. Una vera e propria salita di riferimento nonché uno dei simboli della città, ricca di punti di interesse storico/ciclistici e che sorge al centro di un territorio in grado di regalare panorami mozzafiato.

Chiunque volesse è invitato a partecipare per accompagnare e dare supporto ai ragazzi in questa scalata. In alternativa, sarà possibile seguire l’evento sui profili Instagram indicati di seguito “assaultofreedom”, “stefanoellea” e “ale_emmei”. A rendere l’avventura ancora più speciale è la collaborazione con Pedalando per la Ricerca, progetto nato da Alessandro Mucci a sostegno di AIRC, fondazione di riferimento a livello nazionale per la ricerca contro il cancro.

L’appuntamento di venerdì 24 luglio 2020 sarà un’occasione per Assault to Freedom e Pedalando per la Ricerca per riportare l’attenzione sull’importanza dell’attività di AIRC e per raccogliere fondi per la ricerca in favore di quest’ultima. Chiunque fosse interessato può dare il proprio contributo ad AIRC accedendo al seguente link.