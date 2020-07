La scomparsa di Ennio Morricone lascia un vuoto a Lavena Ponte Tresa

(Foto di Roberto Garoscio) – La scomparsa del grande compositore Ennio Morricone lascia un vuoto particolare a Lavena Ponte Tresa.

Tre anni fa, nel marzo 2017, l’associazione culturale Reatium conferì al maestro il Premio San Zosimo, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato a personalità che abbiano saputo testimoniare la fede cattolica negli ambiti più vari: da quello culturale a quello religioso, da quello sociale a quello economico.

«Non potrò mai dimenticare l’umiltà e l’umanità di questo grandissimo musicista – dice Stefano Cropanese, fondatore del premio (nella foto insieme al M° Morricone) – Quando, nel gennaio 2017, mi chiamò, lasciandomi un messaggio in segreteria telefonica (che conservo gelosamente), rimasi senza parole. Da quel giorno, si susseguirono molte telefonate, fino al 25 marzo dello stesso anno, quando ci recammo a Roma per conferirgli il Premio San Zosimo. Ciò che scrisse di suo pugno nel libro del Premio è meraviglioso: “Questa onorificenza così spirituale dà alla mia opera un senso, un significato bellissimo. Cercherò di essere sempre degno di tutto ciò”».

«Ci lascia un grande uomo, dedito alla famiglia e legato alla fede cattolica- conclude Cropanese – Rimarrà per sempre, come patrimonio dell’umanità, la sua sterminata produzione musicale, anche di musica sacra. Alla consorte, signora Maria, e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da parte dell’Associazione culturale Reatium e, per mandato del sindaco Massimo Mastromarino, anche le condoglianze da parte del Comune di Lavena Ponte Tresa».