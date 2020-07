La prima sede lombarda di Azione è a Varese, e sostituisce quella di Forza Italia

Non ci sono errori, nè fraintendimenti.

I referenti di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti dopo l’uscita dal PD, sanno benissimo che la loro nuova sede, la prima che aprono in tutta la Lombardia, è esattamente l’ex sede di Forza Italia a Varese, quella da cui fino a qualche mese fa sventolavano le loro bandiere, in ia Carrobbio 19.

«Occupare questa sede ha per noi un valore simbolico, visto che vogliamo essere la “casa” del centro moderato e ragionevole» dice il referente varesino del movimento Carlo Alberto Coletto, annunciando che d’ora in poi, per il momento, la sede sarà aperta tre sere alla settimana (Il lunedì, il martedì e il giovedì, ndr).

Da sinistra Nicolò Carretta, Andrea di Salvo, Carlo Alberto Coletto

Ad inaugurarla, in una cerimonia/saluto piuttosto affollato – almeno per quello che consentivano le norme anti covid – c’erano non solo il referente cittadino e i due promotori provinciali Giancarlo Pignone e Andrea di Salvo, ma anche il neo consigliere regionale del movimento (Eletto con la lista civica che sosteneva Giorgio Gori, è passato ad Azione ai primi di giugno, ndr) Nicolò Carretta, e soprattutto il referente Nazionale del Movimento, Matteo Richetti.

Matteo Richetti e Giancarlo Pignone

Richetti ha approfittato della serata per impostare la linea del movimento, anche in vista delle elezioni varesine, al grido di «Su le maniche, qui c’è da salvare un Paese» ha proposto un movimento basato sulla concretezza e ascolto dei territori, ringraziando gli attivisti varesini per la loro grande capacità di coinvoglimento.

Le prime azioni sul campo di Azione saranno nel prossimo fine settimana, con i banchetti in alcuni comuni del varesotto, tra cui anche Varese.