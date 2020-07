La Sette Laghi ha svolto 128 procedure di assunzione: 186 i dipendenti in più

La Cgil propone un rilancio della sanità e indica nel personale una delle criticità dell’ospedale di Varese. In una nota, Gianna Moretto, Segretario Generale Funzione Pubblica, avanzava la richieste di rivedere l’idea di ospedale «A Varese c’è un malessere causato da carico di lavoro che la direzione continua a sottovalutare dichiarando che ha assunto in modo sufficiente, ma di fatto nega la realtà perché se con le stesse persone, già insufficienti, apri più servizi è ovvio che i lavoratori sono costretti a turni gravosi di reperibilità, non possono fare le ferie, accumulano ferie e ore».

Un’affermazione a cui la Sette Laghi replica con una serie di numeri: «Grazie all’intensa attività dell’Ufficio Concorsi, che merita davvero un ringraziamento per la mole di lavoro sostenuta, è stato possibile registrare 128 procedure di assunzione nel solo 2020, tra quelle già espletate e quelle tuttora in corso. Gli infermieri assunti sono stati 346 (+104 al netto dei cessati), gli OSS 116 (+36) mentre i medici neoassunti sono pari a 182 (+46).

L’auspicio è che la sempre dichiarata disponibilità alla collaborazione si possa concretizzare il prima possibile, allo scopo di contribuire insieme al miglioramento del benessere dei lavoratori, un tema sul quale la Direzione è particolarmente coinvolta, come dimostra anche la recente assunzione di uno Psicologo del Lavoro che prenderà servizio a settembre nella struttura Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane».