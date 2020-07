La sezione leghista di Oggiona con Santo Stefano chiede l’espulsione dell’ex assessore Colombo

Aveva dato le sue dimissioni dalla Giunta Maffioli senza avvisare e inoltre lo ha fatto pubblicamente durante il Consiglio comunale attaccando l’amministrazione comunale, per questo la sezione leghista di Oggiona con Santo Stefano ha dovuto trarre le sue conclusioni e chiedere il provvedimento più esemplare: ai vertici provinciali del partito è stata avanzata la richiesta di espulsione per Piero Colombo, storico militante della Lega cittadina ed ex assessore all’Urbanistica.

“Dopo i fatti accaduti nel consiglio Comunale del 23 giugno nel quale Colombo Piero ha rassegnato le sue dimissioni senza preventivamente informare la Sezione – spiega uno stringato comunicato diffuso dal partito cittadino -, ha ritenuto che la condotta dello stesso non sia più conforme ai principi che ispirano il movimento, pertanto, ha ritenuto opportuno adottare ogni provvedimento che ne è conseguenza così come previsto dallo statuto”.

Parole asciutte che nascondono un certo imbarazzo della sezione guidata da Cristina Bin, dalla quale trapela una scelta arrivata a malincuore.

La decisione mette un punto sulla posizione leghista all’interno della maggioranza che sostiene la Giunta Maffioli sulla quale è arrivata dalle opposizioni una mozione di sfiducia al sindaco.