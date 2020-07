La Spm di Brissago si aggiudica anche il bando per i mondiali di sci alpino 2023 in Francia

Ci sono buone notizie per la Spm, azienda metalmeccanica di Brissago Valtravaglia specializzata nella produzione di materiali per gli sport invernali e non solo. Si va dai paletti snodabili utilizzati nello slalom alle pettorine degli atleti, fino alle protezioni per i discesisti, in particolare reti e sistemi antiurto. L’azienda dopo la fornitura per le Olimpiadi invernali Pechino 2022 si è aggiudicata anche il bando per i mondiali di Sci Alpino 2023 in Francia.

L’azienda ha inoltre ottenuto importanti certificazioni sul sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale secondo lo standard internazionale ISO 45001 (UNI ISO 45001:2018). Si tratta della prima norma internazionale che verifica la messa in atto di tutte quelle azioni necessarie a fornire un ambiente di lavoro sano e sicuro per i propri dipendenti e per tutti coloro che visitano i luoghi di lavoro. Questo importante obiettivo viene raggiunto valutando e monitorando con procedure opportune tutti i fattori che potrebbero potenzialmente causare infortuni o malattie professionali.

La certificazione ISO 45001 si aggiunge a quelle già ottenute in passato da SPM, relative alla qualità dei processi (ISO 9001) e al rispetto delle normative ambientali (ISO 14001).

Molto importante, soprattutto in questo periodo di uso intensivo della rete, anche l’ottenimento della certificazione ISO 27001 (UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017) riguardante il sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e della privacy.