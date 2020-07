La Svizzera si prepara alla festa nazionale senza fuochi d’artificio

Il dovere della celebrazione sarà rispettato ma quest’anno, per la festa nazionale Svizzera del primo agosto, ad essere limitata sarà la festa di “popolo”, quella che per la ricorrenza ha sempre visto spettacoli pirotecnici nei maggiori centri cittadini, festosi assembramenti di piazza e brunch con prodotti tipici.

Le misure di protezione sanitaria da Covid19 si abbattono anche sulla più importante ricorrenza nazionale della vicina Svizzera che ogni anno è attesa dei cittadini elvetici ma anche dai tanti italiani che ne approfittano per visitare il paese in una giornata solitamente densa di spettacoli, tradizioni e flolklore.

Si tratta del giorno nel quale il Paese commemora la nascita della Confederazione, di quel 1291 quando i primi tre cantoni (Uri, Svitto e Untervaldo) stipularono un’alleanza per opporsi alle pressioni straniere, il patto che segnò la fondazione della nazione.

Come detto quest’anno la festa sarà molto limitata ma nelle maggiori città ci saranno comunque occasioni e celebrazioni.

A Lugano lo spettacolo di fuochi d’artificio e il corteo non avranno luogo per l’edizione 2020. La giornata dell’1 agosto si aprirà però con la diana con i Tamburini Luganesi alle 6 del mattino, il discorso del sindaco alle 20, l’inno nazionale in piazza della Riforma alle 20.20 e il concerto jazz a numero chiuso in piazza Manzoni alle 22.30.

A Locarno sarà Piazza Grande a fare da cornice alla festa celebrativa del 1° agosto. La manifestazione prenderà il via alle 19.00 con la tradizionale esibizione della Musica Cittadina di Locarno mentre alle 19.45 salirà sul palco il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta per l’allocuzione ufficiale. Seguirà il Salmo svizzero e alle ore 20.30 il concerto della cantante ticinese Scilla Hess, già finalista della selezione svizzera di Eurovision Song Contest. L’entrata è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di prenotazione. Per l’occasione verranno posate in Piazza Grande 300 sedie a distanza di sicurezza, ma sarà possibile seguire la commemorazione e i concerti anche dalle terrazze dei ristoranti circostanti.

In diversi centri della Svizzera italiana vengono comunque mantenuti i discorsi ufficiali di ospiti o autorità: ci saranno i consiglieri federali Alain Berset a Monte Carasso Berset e Guy Parmelin a Brusio, la “senatrice” Marina Carobbio Guscetti a Chiasso, il sindaco Marco Borradori a Lugano, il direttore dell’Agenzia Turistica Ticinese Angelo Trotta a Locarno ed il granconsigliere Maurizio Agustoni a Mendrisio.