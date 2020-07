La Uyba si allena a Chiavenna e scatterà “in prima fila” nei gironi di Champions

Prosegue in quel di Chiavenna il ritiro della Unet E-Work Busto Arsizio, giunta ormai alla terza settimana di preparazione estiva in vista del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. La squadra di coach Fenoglio alterna il lavoro in palestra (al PalaMaloggia) ai consueti momenti “per fare gruppo” e a sedute in esterna.

Ieri, per esempio, le Farfalle si sono allenate sulla riva del fiume Mera con un programma speciale: sollevamento massi e “ripetute” all’aperto. Una fatica ripagata dal bagno nelle acque (freschine) del corso d’acqua che costeggia la cittadina in provincia di Sondrio, da diversi anni meta della società biancorossa in questo periodo dell’anno.

Nel frattempo, buone notizie arrivano dalla CEV: la Unet è stata infatti posizionata nella prima fascia per il sorteggio della prossima Champions League accanto a una serie di società di primissimo piano nel panorama europeo e mondiale. Insieme a Busto Arsizio ci sono infatti le due squadre di Istanbul (VakifBank e Eczacibasi), la Dinamo Kazan e l’altra formazione italiana, l’Imoco Volley Conegliano. Un attestato di grande importanza per la Uyba che nel 2020-21 tornerà a disputare la coppa più importante, nella quale ha in passato raggiunto per due volte la fase finale (seconda nel 2015 e terza nel 2013). I sorteggi dei gironi si svolgeranno nella seconda metà di agosto.