La Via Francisca raccontata da Marco Giovannelli alla libreria Nuova Terra a Legnano

Serata alla Libreria Nuova Terra di Legnano dedicata a quanti amano i viaggi e i libri che raccontano luoghi vicini e lontani da conoscere con suggestive passeggiate. Ieri, giovedì 9 luglio, la serie di incontri sul tema “Non serve andare lontano quando si è circondati dalla bellezza”, è iniziata con Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente di Anso, l’associazione nazionale della stampa online.

Marco, nativo di Viterbo ma da quarant’anni abitante a Varese, ha girato l’Italia in lungo e in largo, in sella alla vespa o alla bici, oppure col “cavallo di San Francesco”. Nell’ultimo suo lavoro (scritto con Alberto Conte ed edito da Terre di Mezzo) racconta dettagliatamente storia e percorsi, alloggi e suggerimenti, per percorrere al meglio la Via Francisca del Lucomagno, detta secoli fa “degli imperatori” (ci passò anche il Barbarossa…) con 135 chilometri in cammino dal lago di Lugano a Pavia.

La prima guida ufficiale al tratto italiano dell’antica via che da Costanza attraversava la Svizzera e la Lombardia per collegarsi alla Via Francigena. Un tracciato romano-longobardo che, dal lago di Lugano al Sacro Monte di Varese fino all’abbazia di Morimondo, si snoda tra beni del Patrimonio Unesco e del Fai, parchi naturali e vie d’acqua. Un solo giorno o un’intera settimana a piedi, in bici o in handbike. Con la cartografia dettagliata, i contatti delle ospitalità e tutte le informazioni utili per mettersi in viaggio. E in più, un’appendice dedicata alle tappe in Germania e Svizzera, e le indicazioni per immettersi sulla Via Francigena.

«Una serata deliziosa con decine di persone presenti e tante collegate su Facebook», il commento di Giovannelli. Mercoledì 15 luglio sarà invece la volta di Monica Torri e Paolo Patané, che presenteranno Gite fuori porta nei dintorni di Milano Sud, nel nuovo volume edito ancora da Ediciclo con 30 itinerari a piedi o in bici, tra natura, arte e storia, alla scoperta di un territorio meraviglioso.

Dialoga con gli autori il giornalista Gigi Marinoni.