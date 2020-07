“Lagovisioni 2020”, buona la prima. Le proiezioni fino ad agosto

Un bel tramonto d’estate ha fatto da cornice all’inaugurazione ufficiali della rassegna cinematografica estiva “Lagovisioni 2020”.

Nella sera di giovedì 16 luglio la scalinata del Mausoleo Caselbarco ha ospitato i primi spettatori di questo appuntamento che andrà avanti per tutta l’estate e che è stato organizzato da diverse realtà. Cinema journey del Comitato culturale del JRC, German semester 2020, Circolo culturale ANPI Ispra, Festival internazionale del cinema povero, la Proloco Ispra, associazione AVI – Camminiamo insieme, Comitato cascine, Binario 752 e Goethe-institut Mailand sono coloro che hanno reso possibile la manifestazione.

A fare gli onori di casa il sindaco Melissa De Santis che ha sottolineato l’importanza di poter realizzare l’iniziativa, sopratutto dopo il lungo periodo di lockdown che ha reso tutto più difficile. Con lei anche i rappresentanti del Jrc.

Il cartellone vede film di tutto i generi, l’ingresso alle serate è gratuito ma il numero di posti è limitato nel rispetto delle normative per il covid. Non c’è la possibilità di prenotare ma si può prendere posto dalle 20 e 45 fino ad esaurimento. Si entra con la mascherina ed è consigliato portarsi un cuscino o una coperta per essere più comodi.

Il prossimi appuntamenti sono:

Venerdì 17 luglio: Festival internazionale del cinema povero – Poveri corti!

Sabato 18 luglio: Taxi Tehran di Jafar Panahi

Mercoledì 22 luglio: Almanya – la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli (tedesco con sottotitoli in inglese)

Giovedì 23 luglio: Non ci resta che vincere di Javier Fesser

Venerdì 24 luglio: Un secolo di storie a cura del circolo culturale Anpi di Ispra

Sabato 25 luglio: Le vie degli altri (italiano con sottotitoli in inglese)

Mercoledì 29 luglio: Who am i? di Baran Bo Oda (tedesco con sottotitoli in italiano)

Giovedì 30 luglio: Io, Daniel Blake di Ken Loach

Venerdì 31 luglio: La mia vita da zucchina di Claude Barras

Sabato 1 agosto: La terra buona di Emanuele Caruso (inserito nella rassegna “Di terra e di cielo)

Giovedì 6 agosto: Bornholmer Strasse di Christian Schwochow (tedesco son sottotitoli in italiano)

Sabato 8 agosto: Il condominio dei cuori infranti di Samuel Benchetrit