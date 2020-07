L’amministrazione in visita ai centri estivi di Castellanza

Venerdì 17 luglio il il sindaco Mirella Cerini, accompagnata dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali Cristina Borroni e dalla delegata all’Istruzione Rosangela Olgiati si sono recate presso i centri estivi attivi a Castellanza per portare un saluto ai ragazzi e ai loro educatori.

«L’organizzazione dei Centri Estivi – scrive l’amministrazione – voluta e sostenuta fortemente dall’amministrazione per poter offrire occasioni educative di socializzazione e di svago ai bambini e ragazzi, dopo il lungo periodo di chiusura in casa a causa

della pandemia, quest’anno è stata particolarmente complessa e ha richiesto la collaborazione fattiva e l’impegno di tutti gli attori coinvolti: funzionari comunali, enti gestori e famiglie. L’augurio che abbiamo voluto portare ai ragazzi è quello vivere con serenità e spensieratezza questa esperienza estiva, nonostante le numerose regole e prescrizioni a cui sottostare, a garanzia della sicurezza e per evitare rischi di contagio».

«Siamo state piacevolmente colpite dalla professionalità messa in campo, dalla passione e dalla capacità organizzativa di ciascuno dei centri che abbiamo visitato e ringraziamo per l’accoglienza che ci hanno riservato operatori e bambini. Quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è un’esperienza che i ragazzi ricorderanno a lungo ed è importante dare loro il messaggio che le difficoltà possono essere vissute e superate con determinazione, e che insieme, creando legami forti nella comunità in cui si vive si possono affrontare le sfide che la vita ci riserva», questo è il messaggio che il sindaco Mirella Cerini ha voluto lasciare ai ragazzi e ai loro educatori.