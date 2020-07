L’autogrill Villoresi Ovest tornerà al suo design originale (e l’arco non verrà abbattuto)

“Lo storico Autogrill di Villoresi Ovest, costruito nel 1958 su progetto dell’architetto Angelo Bianchetti lungo l’Autostrada dei Laghi e icona del modernismo made in Italy, sarà oggetto di un importante intervento di ricostruzione conservativa del design originale. Quello stesso design celebre come simbolo della rinascita economica italiana che, negli anni ’60, arrivò a guadagnarsi la copertina della rivista Life”, spiega la società Autogrill in una nota.

Quando è arrivata la notizia dei lavori allo storico autogrill in molti si sono allarmati per la demolizione della struttura a struttura e della possibile eliminazione del grosso arco d’acciaio che la sovrasta. Autogrill spiega che quest’ultimo non sarà abbattuto e che: “I lavori, il cui termine è previsto per l’autunno 2020, hanno l’obiettivo di ricostruire l’edificio originale con tutti i più moderni standard edilizi, in linea con le normative di sicurezza e antisismiche attualmente vigenti, grazie a una serie di interventi mirati a migliorare la struttura e ottimizzarla dal punto di vista estetico ed energetico.

In particolare, i lavori in corso prevedono di dotare l’iconico tripode di un nuovo impianto di illuminazione che ne aumenterà ulteriormente la visibilità nelle ore notturne. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base della struttura sarà invece ricostruito con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica sarà spostata esternamente per migliorare l’estetica e la funzionalità dell’edificio.

L’attenzione alla sostenibilità non riguarderà solo l’esterno: tutta la pavimentazione interna sarà infatti composta da piastrelle Active Ceramic che purificano l’aria, attive anche nelle ore di buio, con l’obiettivo di prevenire presenze batteriche e micotiche e rendere l’ambiente naturalmente sano e igienizzato.

Per rilanciare una location strategica e dal grande valore storico per il marchio, Autogrill sta lavorando a un nuovo concept dedicato che sarà anche un omaggio alla data di apertura dello storico punto ristoro – il 1958 – e che vedrà proprio a Villoresi Ovest la sua apertura.”