A Laveno Mombello iniziati i lavori della rotonda davanti alla stazione Nord

Il lockdown aveva fatto slittare il cronoprogramma dei lavori, ma settimana scorsa le ruspe sono tornate al lavoro e nella giornata di mercoledì 15 luglio sono iniziati i lavori per realizzazione di una rotonda di fronte alla stazione delle Ferrovie Nord.

L’opera rientra tra quelle programmate dalla Provincia di Varese nel Progetto ALP Transit che, come è noto, comprende soprattutto la costruzione di un sottopasso alla linea delle Ferrovie dello Stato in zona via Ceretti- viale Garibaldi, via Varese.