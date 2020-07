I lavoratori Whirlpool di Cassinetta incrociano le braccia

Camion in coda davanti alla portinerie e lavoratori fuori dalla fabbrica. Sciopero generale di 8 ore allo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno. Dalle cinque di questa mattina, venerdì 17 luglio, è in corso il blocco portineria e delle linee di produzione microonde, frigo e forni con un’adesione, secondo il sindacato di categoria, del 98%. I lavoratori sono scesi in corteo anche sulla strada provinciale di Cassinetta.

In settimana Fiom, Fim e Uilm hanno spiegato le ragioni di questo stop. Da Napoli a Varese, passando per Siena e Comunanza, i sindacati chiedono la stessa cosa: il rispetto del piano industriale sottoscritto dalle parti sociali nel 2018 e disconosciuto successivamente da Whirlpool.

Nonostante i volumi di produzione a Cassinetta di Biandronno siano in netto aumento, rimane la forte preoccupazione per le prospettive di Whirlpool in Italia.