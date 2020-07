Lavori per la rotonda a Laveno Mombello, senso unico alternato in Via Gaggetto

I lavori per la realizzazione della rotonda davanti alle Ferrovie Nord sono iniziati. In questi giorni sono stati tagliati alcuni alberi mentre nei prossimi giorni si inizierà a lavorare all’allargamento del marciapiede.

Per questo motivo è stata emessa una ordinanza che prevede il senso unico alternato con direzione Piazzale delle Ferrovie Nord, in via Gaggetto per i giorni 23 e 24 luglio e dal 29 luglio fino alla fine dei lavori. Divieto di sosta invece per tre stalli di Via Gaggetto negli stessi giorni.

La realizzazione della rotonda rientra tra i progetti da realizzare in vista del passaggio di Alptransit che come è noto, comprende soprattutto la costruzione di un sottopasso dalla linea delle Ferrovie dello Stato in zona via Ceretti- viale Garibaldi, via Varese.