Lavori sulla collina del San Michele, il Tar: “Un esperto per valutare l’aerea”

Continua la battaglia legale di Legambiente per fermare i lavori sulla Collina del San Michele. La sezione Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese ha infatti ricorso al Tar quando è stato approvato il progetto di costruzione di alcune unità abitative in una parte della collina che si affaccia sul golfo del Verbano. Una vicenda che ha bloccato i lavori, almeno fino alla conclusione del processo.

Al momento il Tar “ha valutato di disporre una verificazione, eseguita da un organo imparziale, al fine di accertare la sostenibilità tecnica della valutazione geologica effettuata dal proponente e accettata dall’amministrazione”. Spetterà quindi al Rettore del Politecnico di Milano “individuare un esperto in materia di geologia e ingegneria civile cui sarà affidato l’ incarico della consulenza tecnica”. L’udienza per discutere in merito è fissata fino al 16 febbraio 2021.

Intanto, sarà il Circolo di Legambiente a dover sostenere le spese del tecnico nominato dal Rettore del Politecnico e di un tecnico di parte. Fin dall’inizio, la sezione ha chiesto aiuto per affrontare le spese legali.