Lavori sulla Gallarate Gattico: nella notte chiude l’uscita di Sesto Calende

Per programmati lavori di manutenzione dei portali segnaletici nella notte del 29 luglio, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio, sarà chiusa l’uscita della stazione di Sesto Calende Vergiate, per il traffico proveniente dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.