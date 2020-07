Lavoro, a luglio oltre 21mila assunzioni previste dalle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi

Buone notizie sul fronte dell’occupazione arrivano dalla Camera di commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi. Secondo l’ufficio studi dell’ente camerale, sono 21.210 le assunzioni previste dalle imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi nel mese di luglio 2020, di cui 18.210 a Milano, 2.410 a Monza Brianza e 590 a Lodi. Insieme rappresentano oltre la metà di quelle lombarde (40.500) e l’8% delle italiane (263.000).

Previsti gli ingressi di oltre 3 mila addetti dei servizi di pulizia, di circa 2 mila sia per cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici che per commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso, di 1.580 tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale e di 1.240 operai dell’edilizia e nella manutenzione degli edifici. Tra gli altri profili più ricercati anche gli specialisti e i tecnici informatici a Milano, il personale di segreteria e amministrativo a Monza Brianza e i conduttori di mezzi di trasporto a Lodi. Un ingresso su tre circa riguarderà un giovane sotto i 30 anni.

I PROFILI PIÙ DIFFICILI DA REPERIRE

Gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche a Milano e Monza Brianza, i tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale a Lodi. A luglio solo l’8% circa delle imprese del territorio prevede assunzioni e si tratterà soprattutto di contratti a tempo determinato. Il calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è del 48,6%, risentendo degli impatti dell’emergenza Covid-19.