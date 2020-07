Le associazioni di Albizzate chiudono la colletta solidale, raccolti 17mila euro per famiglia Hannach

Una grande prova di solidarietà: le associazioni albizzatesi con il coordinamento della Pro Loco hanno chiuso la raccolta fondi solidale aperta all’indomani della scomparsa di Fauzia, Soulaymane e Yaoucut, i tre membri della famiglia Hannach rimasti vittime sotto il crollo di via Marconi lo scorso 24 giugno.

L’iniziativa era partita per aiutare il piccolo Adam e papà Noureddine che, in particolare dovrebbero sostenere le spese per quella che fin dall’inizio è sempre stata la loro volontà: riportare le salme dei propri cari a Casablanca.

«Il 24 giugno scorso è stato inferto un duro colpo alla comunità di Albizzate – spiega la presidente della Pro Loco Emanuela Bettega -. Abbiamo conosciuto la tragedia della perdita dei nostri concittadini, ma non ci siamo arresi: Albizzate è così. Scrollata di dosso l’apatia dell’incredulità, è subito partita la corsa della solidarietà, concretizzata in una raccolta fondi a favore di Adam. È giunto il momento di rendervi edotti di quanto abbiamo, avete, fatto: al 16 luglio si è raccolto circa 17.500 euro».

Ora resta solo da capire quando saranno possibili le procedure di rimpatrio delle salme. Con le restrizioni ancora in vigore per l’emergenza sanitaria in Marocco continua ad essere molto complicata la procedura delle autorizzazioni e ancora non è chiaro quando potrà sbloccarsi la situazione.

In settimana la Pro Loco incontrerà la famiglia per capire quali possono essere le prime esigenze.