Le proposte della lista Orrigoni in consiglio comunale per la ripartenza di Varese

Il consiglio comunale del 20 e 21 luglio, vedrà la discussione di alcune proposte frutto del lavoro dei consiglieri comunali della lista Orrigoni: Luca Boldetti, Valerio Vigoni e Rinaldo Ballerio.

Le proposte riguardano in particolar modo le attività economiche della città e le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Varese.

«Abbiamo presentato alcuni emendamenti con i quali proponiamo di estendere a tutto il 2020 l’esenzione dal pagamento del Cosap, ossia il Canone per l’occupazione di suolo pubblico, per tutti gli esercizi commerciali situati nel territorio comunale, finanziando questa agevolazione con il rinvio dell’edizione 2020 di Nature Urbane. Anche per gli ambulanti di piazzale Kennedy proponiamo l’esenzione dal pagamento del canone per il periodo dal 11/03 al 31/05, per sostenere queste importanti realtà economiche colpite duramente dall’emergenza» spiega Luca Boldetti, primo firmatario degli emendamenti.

Inoltre: «Verrà discussa una mozione – continua il consigliere della Lista Orrigoni – Presentata insieme alle altre forze di centrodestra, nella quale chiediamo di rivedere in diminuzione le tariffe della Tari (tassa rifiuti) per tutte quelle utenze non domestiche che non hanno potuto svolgere la propria attività nel periodo di lockdown, quali imprese, negozi, ristoranti, bar, studi professionali, uffici eccetera»

Infine la lista ha presentato anche un Ordine del giorno «Per destinare ulteriori risorse, mediante la sospensione del “Park and bus” da settembre a dicembre, alle scuole dell’infanzia paritarie, particolarmente colpite dalla crisi causata dal Coronavirus e bisognose di sostegno economico per poter proseguire la propria attività a servizio della città e delle famiglie varesine».