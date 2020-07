Le telecamere della Rai al Grand Hotel Campo dei Fiori

Le telecamere della Rai al Grande Hotel Campo dei Fiori. Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, gli operatori della Rai e la giornalista Laura Troja hanno dedicato un servizio allo storico albergo sul monte varesino.

Il servizio dedicato alla struttura verrà mandato in onda nei prossimi giorni in una delle edizioni del TG Regionale, probabilmente già nella serata di domani e sarà dedicato al progetto di riqualificazione della struttura acquistata da nuovi proprietari nel 2016. Ma non solo. Presente all’incontro anche Giulia Pozzi, della Delegazione Fai Varese che proprio per sabato ha organizzato una visita alla storica funicolare (su prenotazione).