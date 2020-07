L’estate sul viso, i consigli per prendersi cura della pelle e dire addio all’acne

Ci sono aspetti della nostra salute e del nostro corpo che hanno bisogno di cure quotidiane e di molta attenzione e in questa lista rientra sicuramente la cura del viso e della pelle.

Spesso si sottovalutando questi momenti, in special modo in stagioni come l’estate, perché si pensa erroneamente che il sole possa risolvere da solo tutti i problemi. Non è così, perché in certi casi la mancanza di una corretta preparazione può addirittura peggiorare la situazione relativa agli inestetismi. Siccome ogni stagione ha le sue caratteristiche, è bene studiarle e prevedere un piano ad hoc per la skin care anche in estate.

Pelle e stagione estiva: alcuni consigli utili

Il sole e il caldo possono portare la pelle alla disidratazione velocemente, quindi è sempre il caso di combattere rischi come la secchezza della cute. L’idratazione rappresenta dunque uno step fondamentale, ed è bene che sia esterna ma anche interna: oltre all’uso delle creme apposite, è importante bere almeno 2 litri d’acqua al giorno.

Bisogna poi fare attenzione anche al cibo, preferendo la frutta e la verdura, che giovano alla salute della pelle per via della presenza delle vitamine. In secondo luogo, è bene non dimenticarsi mai della crema solare, che scherma la cute e impedisce ai raggi UV di provocare danni ai tessuti. Un altro suggerimento prezioso, sempre a questo riguardo, è utilizzare un prodotto doposole, che sono in grado di idratare la cute e di alleviare lo stress causato dai raggi ultravioletti.

Infine, la doccia subito dopo il bagno è d’obbligo, per rimuovere dalla pelle del viso elementi come il sale e altre sostanze che potrebbero danneggiarla.

Il focus sull’acne: una patologia che richiede attenzioni

Un problema della pelle come l’acne può diventare ancora più pressante in estate, perché è una di quelle patologie cutanee che può peggiorare a causa dell’esposizione al sole. La pelle tende infatti ad aumentare di spessore, il che causa l’occlusione dei pori e il conseguente peggioramento dell’infiammazione. L’utilizzo di una buona crema solare è d’obbligo, così come i lavaggi del viso con un detergente molto delicato e specifico.

Oggi in rete si trovano poi diverse guide e consigli per trattare la problematica che colpisce diverse zone in particolare, come ad esempio questa pagina di Nivea che spiega come affrontare i brufoli sul mento. Fra le dritte più preziose ce n’è una in particolare: mai sospendere le cure per l’acne in estate, pensando che il sole possa migliorare questa problematica cutanea, perché non è affatto così.

Bisognerebbe poi seguire una dieta possibilmente povera di dolci e zuccheri, per mantenere basso l’indice glicemico, ed evitare di spremere i brufoli. Per quanto concerne la crema solare, il consiglio è di utilizzarne una apposita per la pelle che soffre di acne, perché le altre possono peggiorare l’occlusione dei pori.