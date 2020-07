Quando il libro nello zainetto delle vacanze aiuta a crescere

Questa settimana ho scelto due libri che parlano di argomenti importanti.

Anche sotto l’ombrellone si possono affrontare temi difficili, e forse dopo averne discusso con mamma e papà un tuffo in mare serve a rinfrescare il cuore e la mente, per pensare lucidamente e imparare a farsi una propria idea sulle cose della vita.

Palme al Polo nord

Palme al Polo nord tocca il tema del cambiamento climatico.

Proposto da Editoriale scienza spiega i climi e le stagioni, come le sostanze inquinanti alterino gli ecosistemi e l’influenza che hanno sul clima con le conseguenze che ci possono essere per l’ambiente e per l’uomo.

Analitico, chiaro ed estremamente specifico, è adatto anche agli adulti.

“Palme al polo nord”

di Mac Ter Horst

Editoriale scienza – € 17,90

L’isola in via degli uccelli

L’isola in via degli uccelli di Uri Orlev è un romanzo che spesso i docenti danno come lettura estiva ai ragazzi.

1942, ghetto di Varsavia. Il pezzo di storia più infame del nostro pianeta raccontato dagli occhi di un bambino.

Uri Orlev ci mostra come i bambini possono sopravvivere in tempi terribili e possano trovare sempre la forza di vivere con la speranza di un futuro migliore.