L’incubo della mancanza d’acqua: ancora rubinetti a secco a Vergobbio (Cuveglio)

Caro direttore

noi residenti della parte alta di via Vignazze nella frazione di Vergobbio (Cuveglio), in pochi giorni, lamentiamo ben due interruzioni complete ed improvvise nella fornitura dell’acqua avvenute il 9 e 17 di luglio (e durate rispettivamente fino a 36 e 26 ore circa).

Sono ormai anni che denunciamo lo stato dell’acquedotto, le croniche carenze di pressione dell’acqua ed episodi, sempre più frequenti, d’interruzione completa della fornitura.

Nel frattempo, il problema si è aggravato, rendendo sempre più critica la situazione; una condizione indegna in un paese civile.

Nel corso del tempo, sono state tante le promesse e le rassicurazioni da parte del comune di Cuveglio ma, dato lo stato delle cose, ci

sentiamo abbandonati e presi in giro.

Ancora lo scorso dicembre l’amministrazione comunale aveva ribadito l’impegno ad intervenire ma, al di là delle belle parole sulla stampa, i problemi di oggi dimostrano che non si è fatto nulla o, quantomeno, non abbastanza.

E non s’incolpi dei disservizi Alfa srl, nuovo gestore del servizio acquedotto, subentrata solo dal primo di luglio e dimostratasi, per nostra esperienza, pronta e sollecita nell’intervenire sul campo dopo le nostre segnalazioni.

Infatti, le responsabilità di questa vergognosa situazione sono tutte nell’incuria, nelle promesse mancate e nei rimedi temporanei delle amministrazioni passate e presenti.



Cuveglio, 20/07/2020

Pietrino Atzas

Sonia Purisiol

Adriano Sonzini

Riccardo Stalletti

Paolo Vigni