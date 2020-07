Lo shop per i professionisti della ristorazione: AllForFood, friggitrici a gas e le altre attrezzature dei marchi top

L’acquisto online semplifica i processi e moltiplica le opportunità di risparmio. Declinato nel settore delle attrezzature da ristorazione e macchine alimentari porta a un solo e-commerce, AllForFood. I prezzi competitivi riguardano più di 40mila articoli, frutto di una selezione costituita per oltre il 98% da prodotti Made in Italy. A misura di professionista della ristorazione, la proposta è il risultato di oltre 10 anni di esperienza e prevede tante soluzioni, tra cui il noleggio operativo. Friggitrici a gas, forni pizza o lavabicchieri, basta digitare www.allforfood.com per diventare più produttivi.

L’importanza di scegliere la qualità italiana, dalla friggitrice gas agli armadi frigo

Con oltre 40.000 prodotti in catalogo, AllForFood è il negozio digitale leader in Italia nella vendita online di attrezzature per la ristorazione e macchine alimentari. Tratto distintivo dell’offerta è la produzione italiana, che rappresenta oltre il 98% del catalogo. La restante quota di prodotti è di importazione e viene selezionata accuratamente, per assicurare la medesima efficienza operativa.

La proposta è composta esclusivamente dai top brand, come Casta Fimar, Enofrigo, Tecfrigo, Forcar, E i prezzi? Sempre convenienti, grazie ai vantaggiosi rapporti instaurati dall’e-commerce in oltre 10 anni di attività con produttori e fornitori.

Dagli abbattitori di temperatura ai forni gastronomia, passando per impastatrici, arredi in acciaio inox, banchi pizza, friggitrici a gas, cucine, vetrine refrigerate, fry top e tanto altro ancora. Su AllForFood c’è tutto quello che serve per l’allestimento e il rifornimento di ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e macellerie.

Sconti speciali grazie alle Promozioni di AllForFood e le opportunità del noleggio Grenke

Chi è alla ricerca di prezzi scontati, non può che visitare la sezione “Promozioni”. Qui AllForFood.com propone, per periodi limitati, impastatrici planetarie, forni, armadi frigo e utensili a prezzi promozionali.

Se invece si vuole conservare liquidità e capacità creditizia, in ambito aziendale, la soluzione più efficace è il noleggio operativo. Opportunità accessibile ai clienti di AllForFood grazie alla partnership con Grenke, società specializzata in factoring e locazione operativa.

Perché scegliere il noleggio di Grenke? Ottieni subito attrezzature dall’ottimo profilo tecnico, senza sostenere le spese legate all’acquisto. È un’opportunità accessibile anche a fronte di limitati volumi di investimento.

Il cliente può avvantaggiarsi così di un canone deducibile al 100% e del pagamento di canoni che restano costanti per l’intero periodo stabilito dai termini contrattuali. L’approvazione si realizza nell’arco di 24/48 ore e i beni non vengono contabilizzati all’interno del bilancio.