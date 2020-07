L’ospedale Del Ponte attende ancora i fondi per il terzo lotto

Una pioggia di milioni di euro sul territorio varesino approvata nell’ultimo bilancio di Regione Lombardia. Tra i progetti, però, non compare il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte di Varese. Un’opera che ormai da anni si definisce imminente perché i fondi vengono ripetutamente annunciati.

L’ultima dichiarazione risale al novembre scorso quando venne annunciato che il terzo lotto rientrava tra i “progetti emblematici” del 2020. Notizia di cui non si è avuta più conferma.

Attualmente, la Asst Sette Laghi non ha ancora ricevuto alcun fondo per avviare il cantiere del terzo lotto che dovrà completare l’ospedale della donna e del bambino con l’abbattimento dell’Ottagono e la realizzazione di una nuova hall di ingresso, oltre al completamento del padiglione Leonardo dove spostare l’audiovestibologia e gli ambulatori della neuropsichiatria infantile rimasti a Velate.

Nella nuova costruzione saranno riservati spazi anche per l’attività di ricerca, le sale riunioni e le aule formative, la climatizzazione del Leonardo e la realizzazione, nei piani interrati, di ambienti completamente rinnovati da dedicare all’attività della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), oltre ad una nuova centrale termica. Al terzo piano si sposterà la chirurgia pediatrica mentre al quinto piano troveranno spazio tre camere sterili che verranno finanziate dalla Fondazione Ascoli in continuità con il progetto del Day Hospital oncoematologico.

Unica certezza rimane la terapia intensiva pediatrica la cui inaugurazione è attesa per ottobre.

I fondi annunciati si aggirerebbero attorno ai 10 milioni di euro anche se ne sarebbero necessari 17.



Ora si attende la riunione di giunta di lunedì prossimo dove, all’ordine del giorno, è prevista la discussione del piano di edilizia sanitaria. Chissà se sarà la volta buona che questi soldi, annunciati da anni, arrivino davvero.