Luino, il centro sportivo “Le Betulle“ riaprirà mercoledì

Sarà ufficialmente riaperto al pubblico domani, mercoledì 8 luglio, il Centro Sportivo “Le Betulle” di Luino, con la struttura di Via Lugano, 41 che a partire dalle ore 7.00 sarà pronta a riaccogliere i propri clienti.

Lo fa sapere in una nota l’azienda Sport Management.

L’impianto sarà operativo il lunedì e il mercoledì dalle 7 alle 20, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 20; il sabato dalle 9 alle 18.30 e la domenica dalle 9 alle 13.30.

Già da oggi, 7 luglio, dalle ore 16 e fino alle ore 20 con l’apertura dell’infopoint l’impianto sarà comunque a disposizione di quanti vorranno venire a farci visita.

Da mercoledì sarà possibile prenotare il nuoto libero o il nuoto guidato didattico (le fasce orarie avranno una durata di un ora e 15 minuti, già stabilite e pianificate in base alle attività del piano vasca) telefonando al numero 03321951775. Sarà inoltre possibile prenotare il proprio posto via mail scrivendo all’indirizzo: centrolebetulle@sportmanagement.it, oppure scrivendo un messaggio privato sulla pagina Facebook ufficiale.

Sarà altresì possibile, salvo disponibilità, accedere alle vasche presentandosi direttamente in segreteria. Si invita inoltre l’utenza ad accedere agli impianti nel pieno rispetto delle norme e, per quanto possibile, già adeguatamente abbigliati per l’attività prescelta.

L’ingresso all’impianto sarà contingentato con percorso obbligatorio e rilevamento della temperatura corporea (per accedere alla struttura bisognerà avere una temperatura corporea inferiore ai 37.5°), sarà inoltre necessario compilare un’autocertificazione sul proprio stato di salute (per velocizzare le operazioni si consiglia di scaricare l’autocertificazione dal sito www.sportmanagement.it e portala già compila all’ingresso) per entrare nell’impianto.

Prima dell’accesso alle vasche sarà inoltre necessario passare sotto una doccia saponata. In un momento così complicato sarà dunque obiettivo dell’azienda ripartire in piena sicurezza anche grazie alla collaborazione e comprensione di tutte le norme da parte degli utenti.

Una riapertura, quella del Centro Sportivo “Le Betulle”, resa possibile anche grazie alla disponibilità e comprensione dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco di Luino Andrea Pellicini che Sport Management vuole nuovamente ringraziare per il pieno supporto, nel comune obiettivo di restituire l’impianto natatorio alla cittadinanza. Sono dunque terminate proprio in questi giorni le lavorazioni da parte di Sport Management utili a rendere l’impianto nuovamente fruibile alla clientela, in piena sicurezza, e dopo aver completato tutte le operazioni tecniche di adeguamento del centro sportivo al protocollo anti covid-19. Successivamente alla riapertura, oltre al nuoto libero e al nuoto guidato didattico saranno proposti anche corsi per ragazzi e adulti, corsi di aquafitness, corsi di fitness all’aperto e il camp estivo dedicato ai più giovani.

Sport Management garantirà alla clientela un accesso in piena sicurezza, con la struttura che è stata oggetto del nuovo DVR (Documento Valutazione dei Rischi) atto al contenimento del COVID19. La struttura, alla riapertura, rispetterà tutti i protocolli emanati per l’emergenza in atto e in particolar modo quelli relativi a: sanificazione, regolamentazione degli accessi, sanificazione degli spogliatoi e degli impianti igienici, organizzazione delle attività, interventi tecnologici strutturali (aria, acqua), tutela del personale.

Afferma il presidente di Sport Management Sergio Tosi: “Con nostra grande soddisfazione anche il Centro Sportivo Le Betulle di Luino si unisce alla lunga lista di impianti Sport Management nuovamente riaperti e disponibili al pubblico. Grazie ancora al Sindaco Andrea Pellicini, all’Amministrazione Comunale e a quanti hanno reso possibile questa riapertura. Vi aspettiamo”.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CENTRO SPORTIVO “LE BETULLE”

TEL. 03321951775

MAIL: centrolebetulle@sportmanagement.it

WEB: www.sportmanagement.it/it/piscinaluino/sb-17

VIA LUGANO, 41

21016 LUINO (VA)