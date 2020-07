Luino, la Lega candida Casali sostenuto da Lombardia ideale e Civici

Tra gli esponenti locali della Lega, il movimento Lombardia Ideale, formazione politica che raccoglie la parte civica del centrodestra, e i Civici, il dialogo si è intensificato. Ad annunciarlo gli esponenti politici delle tre forze politiche locali.

«Abbiamo avviato verifiche con il gruppo rappresentativo di realtà ed istanze civiche, che fa riferimento ad Andrea Napoli – spiegano – che coinvolge professionisti ed imprenditori luinesi, associazioni e forze civiche espressione del territorio.

Ad oggi queste tre forze, che rimangono aperte al dialogo con tutte le altre realtà del territorio che volessero condividere questo ambizioso progetto, hanno condiviso la scelta di Alessandro Casali nel ruolo di candidato sindaco di una lista unitaria che nei prossimi giorni presenterà agli elettori sia la squadra che comporrà la lista dei candidati sia il programma di legislatura di dieci o più punti essenziali».

«Come Lombardia Ideale crediamo fortemente in questo progetto che guarda al futuro di Luino attraverso un programma concreto che è in via di definizione anche grazie al supporto del nostro interlocutore locale Giorgio De Vincenti» dichiara il Coordinatore Regionale di Lombardia Ideale, Giacomo Cosentino.

«Compiamo questo passo perché sono convinto che il futuro di Luino debba passare dalla volontà di chi finora ha amministrato la Città di sapersi aprire ad energie nuove», conclude il capo delegazione Lega Davide Cataldo.