Luino, «il prossimo sindaco metta l’ospedale al centro»

Dopo la scuola è la sanità il secondo punto del programma di Furio Artoni, candidato sindaco a LUino per la lista Azione civica per Luino e frazioni. Pubblichiamo di seguito la nota.

«Decenni or sono, mi occupai personalmente per la difesa dell’Ospedale di Luino quando si incominciava a parlare dello smantellamento del reparto maternità, prevedendo che da quella scelta vi sarebbero state conseguenza disastrose per il nostro Ospedale.

Vennero raccolte migliaia di firme. Nessuno fu ascoltato e la previsione divenne realtà. Allora vi era ancora la Giunta Formigoni in Regione e la politica era quella di concentrare gli ospedali in grandi poli.

Dopo l’emergenza COVID , ci siamo accorti che quella fu una decisione scellerata.

Ora L’ospedale di Luino è privo di strutture adeguate ad affrontare emergenze (tranne per la presenza di automedica) e sempre più ridotto ad un ruolo marginale che la politica nazionale e regionale vuole ulteriormente ridurre non tenendo in alcun conto la vastità del territorio luinese e le esigenze dei cittadini.

Ora la mia lista Azione civica per Luino e frazioni , ha posto tra le priorità il recupero funzionale dell’Ospedale di Luino che possa garantire al massimo le emergenze con strutture adeguate e personale preparato per accedere ad una prestazione sanitaria, ma anche alla possibilità che la stessa sia qualificata e sicura. E’ prioritario il mantenimento dei servizi e degli attuali reparti di degenza, senza riduzione dei posti letto, nonché il potenziamento di attività di primaria importanza come il Pronto Soccorso, l’attività ambulatoriale, il servizio di radiologia e di laboratorio con il suo punto prelievi. Non ultimo la necessità di garantire un servizio pediatrico, senza essere costretti ad andare a Cittiglio o Varese, con tempi di percorrenza disagevoli. Sull’Ospedale di Luino è indispensabile invertire la rotta di una politica nazionale e Regionale che sino ad oggi ha trasformato la area del Luinese in un’area disagiata. La futura amministrazione deve prendere posizione decisa su questa tematica».

Avv Furio Artoni