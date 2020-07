Lutto nel ciclismo locale per la scomparsa del parabiaghese Ermano Torti

Lutto nel ciclismo giovanile locale per la scomparsa di Ermano Torti, originario di Villastanza, frazione di Parabiago. Il 55enne, che è stato direttore sportivo della GB Bortolami di Castano Primo, è stato trovato senza vita ieri, lunedì 13 luglio, nella sua abitazione a Busto Arsizio. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi di Nerviano che non vedendolo arrivare sul posto di lavoro hanno pensato al peggio. Difatti, il parabiaghese è stato trovato senza vita dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con i carabinieri.

L’ex corridore era alla guida, come direttore sportivo, dell’Unione Ciclistica Bustese Olonia e prima ancora della formazione femminile Ju Green di Gorla Minore.

La società della Bustese Olonia lo ricorda per la sua grande voglia di fare e di stare tra i ragazzi «con la tua passione per il ciclismo che ti ha spinto ad entrare a far parte della nostra grande famiglia, di cui farai sempre parte – come si legge sulla pagina facebook della società sportiva -. La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti coloro che ti hanno voluto bene. Nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo».

Anche il gruppo sportivo Rancilio di Parabiago si è unito al cordoglio definendo la sua scomparsa «prematura e incredibile». Sulla pagina Fb il gruppo sportivo ha commentato: «Da sempre nel ciclismo, prima come atleta poi come direttore sportivo, ci mancherà non vederlo alle nostre gare».