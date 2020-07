Manutenzione straordinaria dei ponti del Varesotto: la Regione stanzia 2,8 milioni di euro

Uno stanziamento di 54 milioni per finanziare interventi di manutenzione straordinaria dei ponti che insistono sulle strade provinciali, dei quali 2,8 milioni destinati alle infrastrutture della provincia di Varese. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda.

“Stanziamo risorse considerevoli – spiega l’assessore Terzi – con l’obiettivo di garantire la funzionalità delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini. La manutenzione dei ponti è in carico ai soggetti gestori, in questo caso alle Province, alle quali la Regione vuole però fornire un contributo considerata la difficoltà finanziaria che gli enti territoriali si trovano ad affrontare”.

Lo stanziamento complessivo per la Provincia di Varese, da dedicare alla manutenzione straordinaria dei ponti, ammonta per l’esattezza a 2.826.500 euro da spalmare fra il 2021 e il 2026. Di questi i primi 807mila euro saranno erogati come cofinanziamento per 15 interventi da realizzare nel triennio 2021-2023.

Eccoli nel dettaglio con indicazione della città, della strada di riferimento, il costo complessivo dell’intervento e l’importo stanziato da Regione Lombardia (2021-2023). Nel triennio 2021-2023 le opere di messa in sicurezza dei manufatti provinciali ammontano a 1.300.000 euro, di cui 807.500 euro di finanziamento regionale.