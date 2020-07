Marco Riganti fa il punto sugli equilibri del “Polo Civico delle Libertà“

Riceviamo e di seguito pubblichiamo al nota del consigliere provinciale Marco Riganti

In qualità di Capogruppo del Polo Civico delle Libertà, visti gli ultimi eventi di natura politica emersi negli scorsi giorni, la scelta del Presidente Antonelli di aderire a Fratelli d’Italia, l’invito fatto da Marco Magrini a Forza Italia e a Noi con l’Italia e non da ultimo l’intervento del vice commissario di Forza Italia in provincia di Varese Giuseppe Taldone, non posso esimermi di esprimermi cercando di dare una risposta e una valutazione complessiva a questi accadimenti.

Il gruppo provinciale ha lavorato con abnegazione nel far sì che l’Ente Provincia di Varese svolgesse al meglio le proprie funzioni; l’aver avuto il Rendiconto di Gestione approvato all’unanimità dall’assemblea dei Sindaci è stato un riconoscimento non solo per il sottoscritto ma per l’Ente , nella sua totalita’.

La scelta, libera ed autonoma del Presidente Antonelli, di aderire a Fratelli d’Italia sposta inevitabilmente l’asse politico, non solo all’interno della coalizione ma anche all’interno della lista Polo Civico delle Libertà e questo credo sia opportuno valutarlo al tavolo politico provinciale del centrodestra; per la lista in sé apparentemente non cambierebbe nulla, ma è innegabile che il peso politico di Fratelli d’Italia ne esca ulteriormente rafforzato.

Ritengo, ulteriormente utile, rassicurare la componente civica di Magrini poiché il mio impegno e credo anche quello di Longhini e Premazzi garantiranno il processo percorso sino ad ora.

L’invito ad aderire ad un percorso con i civici è da non trascurare e anzi da promuovere poiché ne sono stato sempre fautore, oltreché garante nel corso di questi anni.

Le scelte politiche spettano alle Segreterie Provinciali ; ma per quel che mi riguarda ribadisco il mio impegno a guardare sempre più al civismo popolare e auspico che le scelte future vadano sempre più a sostenere non solo le appartenenze politiche di casacca ma soprattutto la crescita della nostra comunità, riuscendo maggiormente a coinvolgere e non ad estromettere , chi ha voglia di impegnarsi per il bene comune.

Ringraziando per gli apprezzamenti ricevuti spero che il centrodestra si arricchisca ancor di più dell’impegno civico e per questo continuerò a lavorare, consapevole che non si potrà escludere un assetto diversa della lista attuale in civici e non, auspicando che come si usa dire nel mondo del calcio: squadra che vince non si cambia.

Consigliere provinciale Marco Riganti